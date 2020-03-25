25 Mar 2020 12:17
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News Code: 83727065
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Iraklılar, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi

Iraklılar, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi

Tahran, IRNA- Amerika’nın İran aleyhindeki eşi görülmemiş ambargoları ve ülke genelinde korona virüsün yaygılaşması, Irak halkının İran yanında yer alarak ambargoların kaldırılmasını istemesine sebep olmaktadır.

Bu birliktelik Irak kültür ve sanat erbabının imza kampanyalarından, sosyal medya’da geniş destek şeklinde göze çarpmaktadır.

Tanınmış gazeteci Mohammad Abdülcebbar El Şebut, Şair  ve eski milletvekili Ali Elşelat, yazar Abdülrıza EL Hamid, yazar Ayad E Samavi, yazar Ezhar Ali, şair Nebil Nağme, şair ve ressam İman Elvaili,  yazar Muzaffer Elrebii, şair Ali Elazai, medya mensubu Moahammad Hamze Elcuburi kampanya’ya destek verenler bazılarıdır.

Kampanyaya yaklaşık 60 Iraklı tiyatro, sinema sanatçısı, gazeteci, yazar, araştırmacı, destek vermektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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