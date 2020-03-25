Iraklılar, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi

Bu birliktelik Irak kültür ve sanat erbabının imza kampanyalarından, sosyal medya’da geniş destek şeklinde göze çarpmaktadır.
Tanınmış gazeteci Mohammad Abdülcebbar El Şebut, Şair ve eski milletvekili Ali Elşelat, yazar Abdülrıza EL Hamid, yazar Ayad E Samavi, yazar Ezhar Ali, şair Nebil Nağme, şair ve ressam İman Elvaili, yazar Muzaffer Elrebii, şair Ali Elazai, medya mensubu Moahammad Hamze Elcuburi kampanya’ya destek verenler bazılarıdır.
Kampanyaya yaklaşık 60 Iraklı tiyatro, sinema sanatçısı, gazeteci, yazar, araştırmacı, destek vermektedir.
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2012
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