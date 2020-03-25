Bazorgan sınırından geçişler geçen sene yüzde 4 arttı

Bazorgan sınır kapısı müdürü Caber Ekberzade, IRNA’ya yaptığı açıklamada bu sınırdan geçen sene gülük ortalama 792 kamyonun geçtiğini belirterek, bir sene boyunca bu sınır kapısından 119 bin 799 kamyonun çıkış yaptığını ve bunun bir önceki yılın ayı dönemine göre yüzde bir artış gösterdiğini söyledi.

Bazorgan’dan giriş yapan kamyon sayısının da bir sene boyunda 157 bin 475 oluğunu ifade eden Ekberzade, giriş miktarının bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdiği söyledi.

Ekberzade, bu süre zarfında İran’dan ihraç edilenlerin genelde tarım ürünleri, petrokimya, taş ürünleri olduğunu ve giriş yapılan ürünlerin de genelde MF, sanayi malları, boya, tekstil ürünleri ve yedek parça olduğunu söyledi.

Geçen Haziran ayında İran- Türkiye Gümrük Müdürleri oturumunda Bazorgan sınır kapısından İran’dan 500 ve Türkiye’den 700 kamyon geçişi konusunda anlaşmaya varıldı.

İran’da toplam 22 sınır kapısı vardır. Bu kapıları üçü Türkiye ile olan sınır kapılarıdır.

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2012