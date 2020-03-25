İran dünyanın çelik üreten ilk 10 ülkesindendir

Bakanlık tarafından yayınlanan istatistiklerde geçen senenin 11 aylık döneminde külçe çelik üretim miktarının 20 milyon 600.8 ton olduğu görülmektedir.

İran bugün dünyanın çelik üreten ilk 10 ülkesi arasındadır ve planlamalara gör gelecek 5 yılda bu sıralamada 7. sırada yer alacaktır.

Geçen yılın 11aylık döneminde çelik üretimi, 18 milyon 864.6 bin tonu aşarak, bir önceki yılda üretilen 17 milyon 884.7 bin tona göre yüze 5.5 artış gösterdi.

İstatistiklere göre bu dönem bakır katod üretim miktarı bu dönemde 226.8 bin tona ulaştı ve bu rakam bir önceki yılın 225 bin tonluk üretimine göre yüzde 0.8 artış göstermektedir.

Geçen sene İran Milli Bakır Sanayi Şirketi, İran bakır maden rezervlerinin 22 milyon tondan 34.5 milyon tona ulaştığını ve İran’ın bu alanda dünyada 8. Sırada yer aldığını belirtti.

İstatistikler 11 aylık dönem içinde İran’da külçe Alüminyum üretim miktarının 241.4 milyon ton olduğunu göstermektedir.

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2012