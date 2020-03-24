Guterres: Ülkeler korona ile mücadelede İran ile işbirliği yapsın

BM Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada Genel Sekreterin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin korona ile mücadele eden ülkeler üzerinden ambargoların kaldırılması yönündeki bildirisine tam destek verdiğini ve tüm ülkelerden İran ile korona mücadelesinde işbirliği yapmalarını istediğini söyledi.

Dujarric, ‘’Bugün BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri korona ile mücadele eden ülkeler üzerindeki ambargolardan kalkması gerektiğini zira ambargoların insan hakları ve sağlık alanlarını etkimekte olduğu yönünde açıklamada bulundu. ‘’ dedi.

Dujarric, Genel Sekreterin bu söyleme destek verdiğini belirterek Guterres’,n bu hususta bazı ülkelerin yetkilileri ile görüştüğünü söyledi.

Dujarric, Guterres^’in İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştüğünü belirterek, ‘’Genel Sekreter, İran’a tıbbi teçhizatların gönderilmesinin diğer ülkelere nazaran daha zor olduğu konusunu bilmektedir ve bundan dolayı BM üyelerinde bu hayati dönem için İran’a gerekli kolaylıkları sağlamasını istemektedir. ‘’ dedi.

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2012