BM, İran ambargolarının durdurulmasını istedi

Bachelet yayınladığı bildiride, ‘’Bu önemli zaman diliminde hem sağlık açısından hem de bu ülkelerde yaşayan milyonlarca insanın hakları ve hayatını korumak için uygulanan ambargolar azalmalı veya askıya alınmalıdır. ‘’ dedi.

Bachelet, ‘’İnsani nedenlerle ambargolara uygulanacak muafiyetlerin temel tıbbi teçhizatlar için geniş ve fiili etkisi olmalıdır. ‘’ dedi.

So rakamlara göre korona virüs taşıyanların sayısı dünyada 400 bin kişiye yaklaşmaktadır ve bugüne kadar en az 17 bin kişi bu virüsten hayatını kaybetmiştir.

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2012