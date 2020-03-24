İranlı sanatçılar: Tüm dünya ortak bir düşman ile karşı karşıyadır

Tüm dünyanın nereden geldiği belli olmayan tehlikeli ve ortak korona düşmanı ile karşı karşı olduğu ifade edilen mektupta, bir insanın kurtulmasının başkasın kurtulmasına bağlı hale geldiği ifade edildi.

Mektupta, ‘’ Korona sadece bir virüs değildir, sade ve tarihi bir sorudur ve bu soruya karşın milletler ve devletlerden girift yanıtları vardır. ‘’ denilerek, İran’ın nefes yollarının uluslararası bir ambargo ile bağlandığı ve İran’ın bir virüs karşısındaki yanıtının bundan dolayı aynı olmayabileceği ifade edildi.

‘’Sanatçıları bu virüs karşısındaki yanıtlarının da güçlüler ve politikacılardan farklı olması gerekmiyor mu? ‘’ diye sorulan mektupta, ‘’Bir kriz geride bıraktığı az veya çok ölümle geçecektir fakat ortak ve farklı hikayeleri kalacaktır. Hastanelerde ilaç azlığından dolayı kaygılarını hastalar ve doktorlardan gizlemek için dans eden hemşirelerin hikayeleri kalacaktır, haftalarca evlerine uğramayan, maskesiz, eldivensiz ve tıbbi elbisesiz hastaların arasında gezen doktorları hikayeleri kalacaktır. Hastanelerde yataklar kalmadığı için yerlerde tedavi edilmeye çalışılan ve bazılarının hayatını kaybeden hastaların hikayeleri kalacaktır. Bunlar dünyanın tarihi hafızasında kalacaktır ve er veya geç siz veya bizler tarafından rivayet edilecektir. ‘’ ifadesi yer aldı.

Mektubun sonunda, ‘’Keşke dünya kamuoyun ve güçlüler üzerinde etkili olabilecek sanatçıların, İran halkına bu krizde reva görülen zulmü anlatmadan nefesleri bu beladan kesilmesin. ‘’ ifadesi kullanıldı.

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2012