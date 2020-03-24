Şemhani: Sadece Amerika politikacılar korona’yı düşmanlıkların devamı için fırsat olarak görmekteler

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan Ticaret Bakanının Çin’de korona’nın başlamasından ve bunun ABD ekonomisine olumlu etkileri ve ABD Dışişleri Bakanının İran’a saldırı düzenlenme evhamına değinerek, ‘’Gerçekten korona hangi hasta ve cani beyinden çıkmıştır? ‘’ sorusunu yöneltti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1934 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 24 bin 811’e yükseldiğini, 8913 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1762 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, hastalardan 1222’sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012