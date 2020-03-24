24 Mar 2020 17:42
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News Code: 83726337
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e yükseldi

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e yükseldi

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1934 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 24 bin 811’e yükseldiğini, 8913 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1762 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, hastalardan 1222’sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu sabaha kadar 41 milyon kişinin korona tarama testinden geçirildiğini ifade eden Reisi, halktan virüsle ilgili şüphelenmeleri durumunda bakanlık sitesinde kayıt yaptırmalarını ve sağlık bakanlığı personelinin çok kısa sürede kendilerini arayacaklarını söyledi.

Reisi, devlet dairelerinde işlerin devamı için çalışanların sadece üçte birinin hazır bulunacaklarını belirterek, halkın yapılan tavsiyelere uymasını istedi.

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2012

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