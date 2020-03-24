İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e yükseldi

Dünden bu yana 1762 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, hastalardan 1222’sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu sabaha kadar 41 milyon kişinin korona tarama testinden geçirildiğini ifade eden Reisi, halktan virüsle ilgili şüphelenmeleri durumunda bakanlık sitesinde kayıt yaptırmalarını ve sağlık bakanlığı personelinin çok kısa sürede kendilerini arayacaklarını söyledi.

Reisi, devlet dairelerinde işlerin devamı için çalışanların sadece üçte birinin hazır bulunacaklarını belirterek, halkın yapılan tavsiyelere uymasını istedi.

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2012