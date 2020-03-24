Pakistan ve Fransa Dışişleri Bakanları, İran aleyhindeki ambargoların kaldırılması yönünde görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Goreyşi, Fransız meslektaşı Jean Yves Le Drian ile görüşmede, İran’ın ekonomik ambargoların devam etmesinden dolayı korona virüs ile mücadelede ciddi sorunlar yaşadığını bildirdi.

Goreyşi, İran ambargolarının bir an evvel ortan kalkması ile İran’ın kaynaklarına ulaşımı ile korona virüsle etkin mücadele etmesini vurguladı.

Açıklamada, Covid 19 virüsünün İran’da yayılması kaygı vericidir zira ambargolar, İran yetkililerin bu hastalıkla mücadelesini etkilediği, ifadesi yer aldı.

Le Drian de korona’nın uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, mücadele için ortak işbirliğinin gelişmesi gerektiğini söyledi.

Le Drian, İran ambargoları ile gelişmekte olan ülkelerin geçim meselelerinin G 20 toplantısında gündeme geleceğini söyledi.

Borrell son günlerde Almanya, Nepal, Sri Lanka Dışişleri Bakanları ve AB Dış Politika Komiseri ile İran ambargolarının kaldırılması gerektiği konusunda görüşmelerde bulunmuştur.

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