Evde kalmak korona zincirinin kırılması için en iyi yoldur

İran halkı geleneksel olarak Nevruz döneminde bir birine ziyarette bulunur fakat bu sene korona ile mücadeleden dolayı birçok kişi yapılan tavsiyelere uyarak evde kalmayı tercih etti. Gerçi herkesin tavsiyeler uyduğunu söylemek mümkün değildir fakat insanların çoğu yapılan tavsiyelere uyak evlerinde kaldı ve Nevruz tebriklerini sosyal medya üzerinden yaptı.

Son iki haftada IRNA tarafından ‘’Korona ile mücadelede benim payım’’ isimli kampanya başlatılmıştır. Bu kampanyaya birçok tanınmış kişi katılarak halktan evde kalmayı istemişlerdir.

Tanınmış Voleybol hakemi Rıza İranzad, IRNA’ya yaptığı açıklamada tüm sporcuların korona ile mücadelede önemli rolleri olduğunu belirterek, koronayı hezimete uğratmanın milli bir irade ve evde kalmakla mümkün olduğunu söyledi.

Koronayı hezimete uğratmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden İranzd, tüm halkın bunda payı olduğunu ve sporcuların burada örnek olarak rol üstlenebileceklerini söyledi.

İranlı El Sanatları Sanatçıları da korona ile mücadele için maske üretim atölyesinde çalışarak bu mücadeleye destek vermektedirler.

Bu sıralar bir çok aile evde kalma kampanyasına destek vermektedirler. Evde kalmak zor olabileceğinden aileler kitaplar okuyarak, filmler izleyerek ve normal zamanlarda daha az yaptıkları işleri yaparak zaman geçiriyorlar.

Evde spor yapmak bu sıralar birçok evde oturan İranlı ailenin yaptıkları uğraşlardan biridir. Spor yapmak hem zamanın daha değerli geçmesine yardımcı oluyor hem de korona karşısında insanların güçlenmesini sağlayabilir.

Korona’nın yayılması ile sağlık personeli tehlikeler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Evlerde kalarak hem virüsün önlenmesine yardımcı olalım hem de sağlık personelinin emeklerine nedenli değer verdiğimizi gösterelim.

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2012