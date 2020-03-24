24 Mar 2020 09:46
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News Code: 83725557
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İran’ın askeri sporcuları bu sene 9 uluslararası rekabete katılacaktır

İran’ın askeri sporcuları bu sene 9 uluslararası rekabete katılacaktır

Tahran, IRNA- İran Ordusu Spor Kurumu Başkanı Cemşid Fuladi, bu sene Rusya’da düzenlenecek askeri öğrenciler karşılaşmaları ve bazı diğer rekabetlerin olduğunu fakat koronavirüs’ün yaygınlaşmasından dolayı rekabetlerin farklı ülkelerde yapılacağını söyledi.

Kurumun görevinin ordu düzeyinde spor ile ilgili planlama ve koordinasyon olduğunu belirten Fuladi, geçen sene (21 Mart 2019-21 Mart 2020) en önemli askeri spor olayının Wuhan’da düzenlenen karşılaşmalar olduğunu söyledi.

Bu karşılaşmaların 30 dalda yapıldığını, İran’ın 14 dalda karşılaşmalara katıldığını ifade eden Fuladi, İran’ın karşılaşmalarda 109 ülke içinde 11 madalya ile 14. Sırada yer aldığını söyledi.

İran’ın bu sene 9 dalda uluslararası karşılaşmalara katılacağını ifade eden Fuladi, korona’dan dolayı her karşılaşmanın farklı ülkede düzenleneceğini söyledi.

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2012

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