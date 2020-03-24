İran’ın askeri sporcuları bu sene 9 uluslararası rekabete katılacaktır

Kurumun görevinin ordu düzeyinde spor ile ilgili planlama ve koordinasyon olduğunu belirten Fuladi, geçen sene (21 Mart 2019-21 Mart 2020) en önemli askeri spor olayının Wuhan’da düzenlenen karşılaşmalar olduğunu söyledi.

Bu karşılaşmaların 30 dalda yapıldığını, İran’ın 14 dalda karşılaşmalara katıldığını ifade eden Fuladi, İran’ın karşılaşmalarda 109 ülke içinde 11 madalya ile 14. Sırada yer aldığını söyledi.

İran’ın bu sene 9 dalda uluslararası karşılaşmalara katılacağını ifade eden Fuladi, korona’dan dolayı her karşılaşmanın farklı ülkede düzenleneceğini söyledi.

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2012