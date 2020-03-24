Amerikalı üniversite hocası: Trump, tıbbi terör uygulamakta

Yakubiyan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’ın İran’a uyguladığı toplu cezalandırmanın korona krizi ile birlikte şiddetlendirdiğini ve bu da Amerika’nın ahlaki ve siyasi düşüşünün en yüksek noktasıdır.

Yakubiyan, İran aleyhindeki ambargoların artmasına değinerek, Covid 19’un yayılması ile uğraştıkları sorunların hiç birinin İranlı vatandaşların azami baskı, ambargolardan dolayı karşılaştıkları sorunları kadar büyük olmadığını söyledi.

Yakubiyan, Trump rejiminin İran aleyhine ekonomik ve tıbbi terör uyguladığını belirterek, ‘’Trump’ın politikaları, Amerikan dış politikasının saldırganlığına yeni boyut kazandırmakta ve bu politikalar ABD’nin dünyadaki görüntüsünü en kötü olarak göstermektedir. ‘’ dedi.

Yakubiyan, bu politikalar karşısında Kaliforniya üniversitesi İslami ve Ortadoğu Araştırmalarında bulunan kendisi ve meslektaşlarının İran vatandaşları ile birlikteliklerini ilan ederek, Nevruz mesajı olarak sevgi ve birliktelik mesajı gönderdiklerini söyledi.

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