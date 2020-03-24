İran ve İtalya Dışişleri Bakanları telefonla görüştü

Zarif görüşmede Amerika’nın İran halkı aleyhindeki gayrı insani, tek taraflı ve yasa dışı ambargolarında ısrar etmesine değinerek, bu ambargoların durdurulması ve uygulanmaması yönüne vurgu yaptı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1812’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 23 bin 49’a yükseldiğini, 8376 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1411 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, hastalardan 127’sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012