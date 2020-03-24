Ruhani: İnsanların korunması, dünyada ortak uygulamalarla mümkün

Tunus’un yeni Cumhurbaşkanı Geys Said ile telefon görüşmesi yapa Ruhani, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının insani kurallar ve BM kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

Said’in Cumhurbaşkanlığına seçilmesini ve Tunus Milli Gününü kutlayan Ruhani, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin yanında taraflarınn bölgesel ve uluslararası konulardaki istişarelerinin artmasını temenni etti.

Tunus ile ilişkilerin artması için İran’ın bir sınırlaması olmadığını ifade eden Ruhani iki ülkenin kapasitelerinin en iyi şekilde kullanılmasını istedi.

Ruhani, korona’nın uluslararası bir meseleye dönüştüğünü belirterek, bununla mücadele için tüm devletler ve milletlerin birlikte olması gerektiğini ve günümüzde insanların hayatının korunması ve bu hastalıkla mücadelenin dünya genelinde ortak işbirliği gerektirdiğini söyledi.

Amerika’nın bu zor dönemlerde bile İran aleyhindeki ambargolarını arttırdığını ifade eden Ruhani, ‘’İlaç ve insani yardımların gönderilmelerini önlemek ve halkın ihtiyaçlarını temin için İran bankacılık ilişkilerini önlemek insani kanunlar ve BM kurallarına aykırıdır. ‘’ dedi.

Dünya ülkelerinden Amerika’nın bu uygulamalarını mahkum etmelerini isteyen Ruhhani, BM daimi olmayan üyesi Tunus’un da bu hususta adım atmasını istedi.

Ruhani, İran ve Tunus’un bölgesel ve uluslararası işbirliği ve iki ülkenin bölge barışı için çabası ve Filistin halkının haklarını savunmasının önemli olduğunu belirtti.

Said de İran ile olan tarihi ilişkilerin gelişmesinin ülkesi için önemli olduğunu belirterek, Amerika’nın İran aleyindeki gayrı insani ambargoları eleştirdi.

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2012