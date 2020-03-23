İran olimpiyatların ertelenmesini istedi

Son haftalarda dünya genelinde korona virüsü yaygınlaşması ve birçok spor karşılaşmasının ertelenmesi sonrası Tokyo 2020 Olimpiyatlarının erteleneceği söylentisinin yaygınlaşmasına sebep oldu.

İran Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Seyyid Rıza Salihi, Uluslararası Olimpiyatlar Komitesi Başkanı Tomas Bakh’a bir mektup göndererek, İran spor kafilesinin durumunu anlatarak, olimpiyatların ertelenmesini istedi.

Covid 19’dan dolayı İran’da bir çok vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Salihi, ülke genelinde alınan kararlar doğrultusunda tüm toplantılar ve spor karşılaşmalarının ertelendiğini belirterek, yurt ışına yapılan tüm uçuşların iptal edildiğini ve bir çok takımın sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Sporcuların da ruhsal ve bedenen sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Salihi, Tokyo Olimpiyatlarının başka bir zaman ertelenmesini istedi.

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