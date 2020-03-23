WHO tarafından İran’a gönderilen 7. İlaç sevkiyatı Tahran’a ulaşıldı

WHO Tahran bürosundan yapılan açıklamada örgütün İsviçre merkezinden direkt olarak gönderilen ilaçlar Lopinavir ve Ritonavir ilaçları içermektedir.

Bu ilaçlar koronavirüse yakalanan hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.

WHO daha önce de 6 sevkiyatla İran’a bazı ilaç ve tıbbi malzemeler göndermişti.

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1812’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 23 bin 49’a yükseldiğini, 8376 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1411 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, hastalardan 127’sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012