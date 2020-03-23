Pakistan’ AB’den İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi

Mektubunda İran’ın ambargolardan dolayı korona ile mücadele için ciddi kısıtlamalarda karşı karşıya olduğunu ifade eden Goreyşi, ülkesinin İran’ın korona ile mücadeledeki sorunlarını resmiyete tanıdığını söyledi.

Goreyşi, İran’ın insanları kurtarması için uluslararası camia tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, AB’den korona ile mücadelede gelişmekte olan ülkelerin ekonomik sıkıntıları ve İran’ın ambargolarının kaldırılmasına yardımcı olmasını istedi.

Goreyşi daha önce de Nepal ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile İran ambargolarının kaldırılması için telefon görüşmesi yapmıştı.

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2012