23 Mar 2020 17:51
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News Code: 83725077
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Pakistan’ AB’den İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi

Pakistan’ AB’den İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi

Tahran, IRNA- Pakistan Dışişleri Bakaı Şah Mahmut Goreyşi, AB Dış Politika Komiseri Fosep borrell’ bir mektup göndererek Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının kaldırılması için uluslararası camianın bu yönde harekete geçmesini istedi.

Mektubunda İran’ın ambargolardan dolayı korona ile mücadele için ciddi kısıtlamalarda karşı karşıya olduğunu ifade eden Goreyşi, ülkesinin İran’ın korona ile mücadeledeki sorunlarını resmiyete tanıdığını söyledi.

Goreyşi, İran’ın insanları kurtarması için uluslararası camia tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, AB’den korona ile mücadelede gelişmekte olan ülkelerin ekonomik sıkıntıları ve İran’ın ambargolarının kaldırılmasına yardımcı olmasını istedi.

Goreyşi daha önce de Nepal ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile İran ambargolarının kaldırılması için telefon görüşmesi yapmıştı.

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2012

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