23 Mar 2020 17:36
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News Code: 83725063
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İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 8376 kişi ilan edildi

İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 8376 kişi ilan edildi

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1812’ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 23 bin 49’a yükseldiğini, 8376 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1411 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, hastalardan 127’sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Reisi, ülke genelinde  bugüne kadar 36 milyon kişinin korona ile ilgili tarandığını söyledi.

Reisi, hayatını kaybedenlerin yüzde 80’ininin 60 yaş üstünde ve en azından bir hastlık sahibi olduklarını, yakalananların ortalama yaşının 59 ve vefat edenlerin ortalama yaşlarının da yüzde 64 olduğunu söyledi.

Reisi yakalananların yüzde 58.6’sının erkek ve yüzde 41.4’ününn kadın olduğunu belirterek, vefat edelerin yüzde 60’ının erkek ve yüzde 40’ının kadın olduğunu söylei.

Reisi hastalığa yakalananların üçte birin bir hastalığı olduğunu ve yüzde otuz vefat edenlerin de en azından kronik bir hastalıkları olduğunu söyledi.

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2012

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