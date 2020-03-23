İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 8376 kişi ilan edildi

Dünden bu yana 1411 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, hastalardan 127’sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Reisi, ülke genelinde bugüne kadar 36 milyon kişinin korona ile ilgili tarandığını söyledi.

Reisi, hayatını kaybedenlerin yüzde 80’ininin 60 yaş üstünde ve en azından bir hastlık sahibi olduklarını, yakalananların ortalama yaşının 59 ve vefat edenlerin ortalama yaşlarının da yüzde 64 olduğunu söyledi.

Reisi yakalananların yüzde 58.6’sının erkek ve yüzde 41.4’ününn kadın olduğunu belirterek, vefat edelerin yüzde 60’ının erkek ve yüzde 40’ının kadın olduğunu söylei.

Reisi hastalığa yakalananların üçte birin bir hastalığı olduğunu ve yüzde otuz vefat edenlerin de en azından kronik bir hastalıkları olduğunu söyledi.

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2012