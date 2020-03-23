Rusya, Amerika’nın İran ve Venezuela ambargolarını eleştirdi

Olyanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs’ün yaygınlaşmasının dünya çapında işbirliğini gerektirdiğini söyledi.

Olyanov, ‘’ Neden İran ve Venezuela ambargo altındadır? Mevcut zor şartlarda neden sadece Rusya, Çin ve Küba İtalya’ya yardım ediyorlar, AB ve Amerika nerdedir? ‘’ diye sordu.

Rusya son haftalarda defalarca Amerika’nın İran ambargolarını eleştirmiştir.

En son Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Cumartesi Amerika’yı eleştirerek İran aleyhindeki ambargolara son vermesini istedi.

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2012