Hintli yönetmen o ülke hükümetinden İran aleyhindeki ambargoların azaltılmasına çalışmasını istedi

Ekber Han mektubunda İran’ın zengin tarih ve kültürel mirasa sahip 7000 yıllık bir ülke olduğunu belirterek, İran ve Hindistan’ı yan yana büyük ekonomik işler yapabileceklerini söyledi.

İki ülke ekonomik ticaret hacmin son yıllarda düşmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden Ekber Han, ekonomik ve ticaret hacminin arttırılmasını temenni etti.

İki ülke işbirliğinin Güney Asya’daki dengeleri yeniden tesis edebileceğini ifade eden Ekber Han, Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı ambargoların bir ülke aleyhine uygulanan ve görülmüş en üst düzey ambargolar olduğunu söyledi.

Ekber Han, ambargolardan olayı İran’ın kaynaklarını meşru ticaret ve hatta ilaç alımında kullanamadığını belirterek, ülkesinin bu şartlar altında Washington’un İran ambargolarını gözden geçirilmesi için İran’a destek vermesini istedi.

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2012