İran, günlük 10 bin korona testi yapabilme kapasitesine sahiptir

Enstitü’de kapasite artırımı ile günde 2000 test yapılabileceğini ifade eden Bigleri, bunun büyük bir rakam oluğunu ve dünyanın sayılı üniversitelerinde olan Stanford’un kendine günlük 1000 test hedefini belirlerini ve Pastoor Enstitüsünün iki haftadan az bir sürede bu rakama ulaşabildiğini söyledi.

Ülke genelinde 56 korona laboratuarının oluşturulup teçhiz edildiğini ifade eden Bigleri, bu laboratuarların güçlü bir şebeke şeklinde faaliyette bulunduklarını söyledi.

Bigleri korona teşhis kitlerinin yapımı ile ilgili de 4 hafta zarfında bu kitlerin laboratuarlara dağıtılacağını söyledi.

Koroa ile ilgili aşı çalışmalarının Pastoor Enstitüsünde başlandığı ifade eden Bigleri, virüs ile ilgili net bilgiler olmadığından dolayı aşı yapım aşamasının uzun süreceğini söyledi.

Bigleri bir çok ülkenin aksine İran’da ambargolara rağmen korona virüs hastalarının tedavilerin yapıldığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012