Pakistan, SAARC üyeleri ile Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların kaldırılması hususunda görüştü

Goreyşi, İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ile görüştükte sonra Nepal ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı bu konuyu görüştü.

Goreyşi daha önce de Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların İran halkının korona ile mücadelesi önünde ciddi engel olduğunu bildirmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Goreyşi’nin Nepal ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile korona virüs ile ilgili son gelişmeler ve İran aleyhindeki ambargoları görüştüğü ifade edildi.

Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı, Güney Asya ülkeleri arasında uluslararası örgüt ve jeopolitik bir birliktir. Örgüt 1985 yılında Dakka'da kurulmuş olup ekonomik ve bölgesel entegrasyonun gelişimini desteklemektedir. Merkezi Katmandu'da yer almaktadır.

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