Nemeki: Korona ile ilgili 32 milyon kişi taramadan geçirilmiştir

Nemeki yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı personelinin, STK’ların yardımı ile 40 bin merkezde halkın sağlık dosyaları vasıtası ile 26 milyon kişi ile temas kurduklarını ve bu vasıta ile 145 bin 300 kişiyi sağlık kuruluşlarına davet ettiklerini ve bunlardan çok az kısmının hastaneleri sevk edildiğini ve çoğunluğun evlerde kalmaya davet edildiğini söyledi.

Halkın yüzde 60’ının evlerde bulunduğunu ifade eden Nemeki, herkesten Nevruz’da evlerde kalmasını istedi.

Nemeki halktan Nevruz’da seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

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2012