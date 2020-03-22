22 Mar 2020 20:43
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News Code: 83723899
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Musevi: İran kamyonlarının geçişlerinin kolaylaştırılması için görüşmeler yapılmıştır

Musevi: İran kamyonlarının geçişlerinin kolaylaştırılması için görüşmeler yapılmıştır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye yetkilileri ile İran kamyonlarının geçişlerinin kolaylaştırılması için görüşüldüğünü söyledi.

Musevi, İran kamyonlarının bu ülkelerin sınırlarında İran kamyonlarının durdurulması ile ilgili yayınlanan bir video ile ilgili, ‘’Korona’nın yayılması ile Avrupa bu hastalığın önemli eksenlerinden biri haline gelmiştir ve sınırlarda da daha sert tedbirler alınmaktadır. ‘’ dedi.

Musevi, ‘’Mevcut şartlarda İran’ın Avrupa, bölge ve komşu ülkelerindeki elçiliklerinin bir aydan beri hazırol durumda beklemekteler ve 24 saat durumları incelemektedirler. ‘’ dedi.

Bu ülkelerin yetkilileri ile İran kamyonlarının geçişlerinin kolaylaştırılması için istişareler yapıldığını ifade eden Musevi

 İranlı kamyonculardan zorluklarla karşılaşmaları durumlarında o ülkelerde bulunan İran Büyükelçilikleri ile temas kurmalarını istedi.

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2012

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