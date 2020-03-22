İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e yükseldi

Dünden bu yana 1028 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, hastalardan 129’unun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Reisi, dünden buyana ortaya çıkan yeni vakaların 249@unun Tahran, 17’sının Kum, 38’inin Gilan, 87’sinin İsfahan, 60’ının Elburz, 36’sının Mazenderan, 42’sinin Merkezi, 29’unun Kazvin, 10’unun Gülistan, 48’inin Rezevi Horasan, 26’sinin Fars, 33’ünün Luristan, 57’sinin Doğu Azerbaycan, 22’sinin Huzistan, 84’ünün Yezd, 28’inin Zencan, 16’inin Kürdistan, 19’unun Erdebil, 7’sinin Kirmanşah, 8’inin Kirman, 19’unun Hemedan, 15’innin Sistan ve Beluçistan, 2’sinin Hürmüzgan, 15’inin Güney Horasan, 2’sinin Çaharmahal ve Bahtiyari, 17’sinin İlam, 28’inin Batı Azerbaycan, 26’sinin Kuzey Horasan’da meydana geldiğini açıkladı.
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2012
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