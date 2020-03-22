22 Mar 2020 15:02
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News Code: 83723836
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e yükseldi

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e yükseldi

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1685'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 21 bin 638’e yükseldiğini, 7913 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1028 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, hastalardan 129’unun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Reisi, dünden buyana ortaya çıkan yeni vakaların 249@unun Tahran, 17’sının Kum, 38’inin Gilan, 87’sinin İsfahan, 60’ının Elburz, 36’sının Mazenderan, 42’sinin Merkezi, 29’unun Kazvin, 10’unun Gülistan, 48’inin Rezevi Horasan, 26’sinin Fars, 33’ünün Luristan, 57’sinin Doğu Azerbaycan, 22’sinin Huzistan, 84’ünün Yezd, 28’inin Zencan, 16’inin Kürdistan, 19’unun Erdebil, 7’sinin Kirmanşah, 8’inin Kirman, 19’unun Hemedan, 15’innin Sistan ve Beluçistan, 2’sinin Hürmüzgan, 15’inin Güney Horasan, 2’sinin Çaharmahal ve Bahtiyari, 17’sinin İlam, 28’inin Batı Azerbaycan, 26’sinin Kuzey Horasan’da meydana geldiğini açıkladı.

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