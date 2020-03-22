Ayetullah Hamenei: Amerika’nın korona ile mücadele için İran’a yardım teklifi garip

Ayetullah Hamenei bu sabah canlı olarak televizyondan halka yaptıkları konuşmada, İran’ın düşmanları olduğunu fakat ABD yönetiminin İran’ın en kötü düşmanı olduğunu ve ABD yöneticilerin yalancı, utanmaz, sahtekar, tamahkar, şarlatan, merhametsiz ve terörist olduklarını belirterek, ne kadar kötü sıfat varsa onlarda mevcut olduğunu söyledi.

Dünyanın uluslararası düzeyde bir virüs salgını ile karşı karşıya olduğuna ifade eden Ayetullah Hamenei, Amerikalıların kaç kez, İran’ın istemesi durumunda İran'a ilaç ve tedavi konusunda yardıma hazır olduğu iddialarını hatırlararak, ‘’Bu ilginç bir açıklama. Öncelikle siz kendi derdinize çare bulun. Eğer elinizde varsa kendiniz için kullanın." dedi.

Amerika’nın çeşitli bölgelerinden ve yetkililerden Korona virüs ile mücadelede ülkede ilaç ve teçhizat bakımından ciddi ve dehşet verici eksiklikler olduğunu dair haberler yayınlandığını ifade eden Ayetullah Hamenei, Amerikan yönetimine hitaben, ‘’Elinizde imkanlar varsa bunları kendiniz için kullanın ‘’ diye konuştu.

Amerika’nın korona virüsünü üretmekle suçlandığını ifade eden Ayetullah Hamenei, "Siz bu virüsü üretmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddianın ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir iddia söz konusuyken, hangi mantık sahibi sizin vereceğiniz ilaca güvenir. Vereceğiniz ilaçlar hastalığı daha da arttırabilir veya kalıcı hale getirebilir. Sizin buraya doktor olarak göndereceğiniz kişiler, ürettikleri zehrin etkilerini yakından görmek için gelebilirler. Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş. İranlılardan kimse, Amerikalıların bu teklifini kabul etmedi, etmeyecektir" dedi.

İran’ın çok büyük kapasiteler ve imkanlara sahip olduğunu ve tüm düzeylerdeki sorunlarla baş edebilecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Ayetullah Hamenei, önemli olan bu kapasitelerin yetkililer tarafından belirlenmesi ve tüm sektörlerde özellikle iman sahibi gençlerin kullanılması ile bu sorunların üstesinden gelineceğini söyledi.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1556'ya yükseldiğini, vaka sayısının ise 20 bin 610 olduğunu açıklamıştı.

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2012