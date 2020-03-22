İngiltere’nin en büyük savaş karşıtı grubu, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının kaldırılmasını istedi

Grup tarafından yapılan açıklamada İngiliz halkından, İran’ın korona virüs ile mücadelesine engel olan Amerikan ambargolarının kaldırılması için kendi bölgelerindeki milletvekilleri ile lobi yapmaları istendi.

Açıklamada korona virüsün dünyada eşi görülmemiş etkileri olduğu belirtilere İran halkının ambargolardan ve tıbbi malzemeye ulaşamadan dolayı hayatlarını kaybettikleri ifade edildi.

Açıklamada halktan milletvekilleri ile lobi yaparak İngiliz hükümetinden ambargoların kaldırılması için Amerika’ya baskı uygulamasını istedi.

İngiltere’de bir çok insan hakları kurumu ve grupları Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının kaldırılmasını istemekte ve bu konuda bir çok imza kampanyası da düzenlenmektedir.

İngiltere’nın yanı sıra ambargoların kaldırılması için dünyanın bir çok yerinde sosyal medya aracılığı ile ambargoların kaldırılması ve İran’ın korona ile mücadelesinin önünün açılması için imza kampanyaları düzenlenmektedir.

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2012