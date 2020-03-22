11 aylık dönemde ilaç üretimi yüzde 26 arttı

İran Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanlığı istatistiklerine göre bu dönem içinde 545 bin 500 ton deterjan üretildi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.3 azdır.

Bu dönem içinde 210 bin 900 ton araç lastiği (yüzde 3 artış), 457 bin 800 ton karton (yüzde 8.8) , 646 bin 200 metre sunta (yüzde 15.6 artış) üretilmiştir.

Bu dönem içinde 2 bin 200 ton tarım ilaçları üretilmiştir. Bu rakam bir önceki döneme göre yüzde 44 artış göstermektedir.

Bu dönem araç yağları üretimi yüzde 14.6 azalarak 514 bin 900 ton olarak geçekleşmiştir.

Bu dönem içinde 43 milyon foot kare deri ve 124 milyon 300 bin çift ayakkabı üretildi. Deri ve ayakkabı üretim artışları da bir önceki yıla göre yüzde 1.1 ve 0.2 olarak tespit edilmiştir.

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2012