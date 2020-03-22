Celali: Amerika, İran aleyhindeki zalimce ambargoların hesabını vermeli

Rusya’nın TAS Ajansına açıklamada bulunan Celali, Amerika’nın ekonomik ambargolarla İran milletine darbe indirdiğini belirterek, ABD ve yöneticilerinin uluslararası düzeyde bunun hesabını vermeleri gerektiğini söyledi.

Celali, Korona’nın İran’daki etkisi ile ilgili, ‘’Korona uluslararası bir pandemidir ve İran’da hızla yayılmakta ve İran halkına negatif etkileri olmuştur. İranlı yetkililer bunun etkilerini azaltmaya çalışmaktadır. ‘’dedi.

Rusya’nın korona ile mücadelede İran’a yaptığı yardımlara değinen Celali, Rusya’nın İran’a 500 teşhis kiti gönderdiğini ve unlarla 50 bin kişiden korona testinin yapılabileceğini söyledi.

İran halkının ambargoların etkisinde olduğu bir dönemde korona ile mücadele ettiğini ifade eden Celali, o ülkenin İran aleyhindeki ambargolarının her gün daha da şiddetlendiğini ve son günlerde bunlara yenilerinin eklendiğini söyledi.

Amerikan yetkililerinin sözlerinde İran’a yardımdan söz ettiklerini ifade eden Celali, ABD’nin fiilen bunun tersine yaptığını söyledi.

İran’ın ambargolardan dolayı başka ülkelerde olan kaynaklarına ulaşamadığını ve bunları kullanamadığını ifade eden Celali, İran’ın bu kaynaklarını tıbbi teçhizat ve ilaç alımında da kullanamadığını söyledi.

Korona ile mücadelede tüm ülkelerin birlik içinde olması gerektiğini ifade eden Celali, İran ambargolarının ortadan kalkması için herkesin yardımcı olması gerektiğini söyledi.

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2012