Ambargolara ve Korona’ya Hayır Kampanyasına destekler artmakta

Bu kampanya daha önce de savaş karşıtı bazı grupları Amerikan yönetiminin Amerikan yönetiminin İran aleyhine korona ile mücadelede yarattığı zorluklara karşı başlatılan kampanyalarla ortak hedef taşımaktadır.

Geçen hafta da İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şehindoht Molaverdi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, herkesten Amerika’nın Code Pink grubunun Amerika’nın ambargolarının sona ermesini isteyen imza kampanyasına destek vermişti.

Code Pink, İran halkının en şiddetli ambargolar altında olduğunu belirterek, dünyada korona karşıtı işbirliği yapılırken, İran’ın mali ambargo altında olduğundan ilaç ve tıbbi teçhizatlara ulaşmasının mümkün olmadığını ve uluslararası camianın ABD’nin gayrı insani ambargoları karşısında tutum sergilemesinin zamanının geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani de Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların bu hassas şartlarda İran’ın mali kaynaklarına ulaşmasını imkansız kıldığından dünyadan bu konu karşısında tutum sergilemesini isteyerek bu konuda dünya liderlerine birer mektup göndermişti.

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2012