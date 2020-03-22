Rusya bir kez daha İran aleyhindeki tüm ambargolara son verilmesini istedi

Riyabkov yaptığı açıklamada Amerika’nın Rusya’yı enerji ve yanlış bilgi paylaşımı hususunda itham etmesine karşı yaptığı açıklamada, ‘’ Biz bir kez daha Amerika’nın korona virüs ile mücadelede sağlık konuları ile ilgili sorunlar yaşayan İran aleyhindeki tek taraflı ambargolara son vermesini istedik. ‘’ dedi.

Riyabkov; ‘’ Eminim Amerika gönderilen bir iki insani yardım paketi ve ambargo ile baskılardan dolayı ulaşılamayan ihracattan kaynaklı gelirlerin sağlık programların uygulanması arasındaki farkını bilmektedir. ‘’ dedi.

Bunlara rağmen Amerikan yetkililerinin bu husustaki gerçeklerin tahrif edilmesine devam ettiklerini ve jeopolitik hedeflerini uygulamaya çalıştıklarını belirten Riyabkov, Rusya’nın enerji meselesini bir silah olarak kullandığı iddiaların da ilk kez ortaya atılmadığını ve ABD’nin bunun gelecekte de tekrarlayacağını söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuri Uşakov da daha önce Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının kalkması gerektiğini bildirmişti.

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2012