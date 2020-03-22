22 Mar 2020 10:09
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News Code: 83723389
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Korona karşıtı bir ilacın yapımına başlanacaktır

Korona karşıtı bir ilacın yapımına başlanacaktır

Tahran, IRNA- İran Gıda ve İlaç Kurumu yetkililerinden Ali Rezazan, korona virüsü karşıtı bir ilacın yakında üretimine başlanacağını söyledi.

Rezazan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu ilacın Çin’de kullanıldığını, ve bunun ham maddesinin İran’a getirildiğini ve gelecek günlerde üretimine başlanacağını söyledi.

Bu ilacın Çin’da kullanılan hastalarda iyi etkiler verdiğini belirten Rezazan, bunun İran’da da olabileceğini söyledi.

Korona virüsle mücadelede çeşitli ilaçlar kullanıldığını ifade eden Rezazan, yeni ilaç kullanımıyla ilgili kararı bu husustaki bilim komitesi tarafından alınacağını ve komitenin direktifi ile bu ilacın ya kendi başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılmayı belirtebileceğini söyledi.

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2012

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