İran’da korona’ya yakalananların sayısı 20 bini geçti

Dünden bu yana 966 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, virüse yakalananlardan dünden bu yana 123 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Reisi, dünden buyana ortaya çıkan yeni vakaların 232’sinin Tahran, 20’sının Kum, 57’sinin Gilan, 101’inin İsfahan, 55’inin Elburz, 28’inin Mazenderan, 59’unun Kazvin, 6’sının Gülistan, 57’sinin Rezevi Horasan, 22’sinin Fars, 34’ünün Loristan, 72’sinin Doğu Azerbaycan, 31’inin Huzistan, 52’sinin Yezd, 35’iin Zencan, 7’sinin Kürdistan, 6’sinin Erdebil, 5’inin Kirmanşah, 8’inin Kirman, 27’sinin Hemedan, 5’innin Sistan ve Beluçistan, 17’sının Hürmüzgan, 18’inin Güney Horasan, 3’ünün Çaharmahal ve Bahtiyari, 18’inin İlam, 14’ünün Batı Azerbaycan, 12’sinin Kohkiluye ve Boyer Ahmed, 1’inin de Kuzey Horasan’da meydana geldiğini açıkladı.

Reisi, bazı illerde halkın mevcut tedbirlere uyması ile virüse yakalanma oranının negatife düştüğünü belirterek, tüm haktan evlerinden kalmalarını istedi.

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2012