Korona ile ilgili 28 milyon İranlı taramadan geçirildi

Reyisi yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı sisteminde 80 milyon kişinin e- sağlık dosyası olduğunu belirterek, bu sistemin korona ile ilgili taramada etkili olduğunu söyledi.

Reyisi, İran’ı 13 ilinde tavsiyelerin uygulanmasından dolayı korona virüse yakalanma oranın düşüşte olduğunu belirtti.

Son rakamlara göre korona’ya yakalanma rakamı 19 bin 644 kişidir, şu ana kadar bu virüsten 1433 kişi hayatını İran’da kaybetmiştir. İran’da korona’ya yakalanıp iyileşenlerin sayısı 6745 kişidir.

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2012