Ruhani: Düşmanlık, baskı ve ambargo hiçbir zaman başarı sağlamamış ve sağlamayacaktır

Ruhani, Amerika halkına hitaben yayınladığı bir mesajda bu konuyu belitti.

Ruhani mesajında, ‘’Artık Amerika milletinin o ülke yönetimine yüksek sesle haykırması ve ondan cevap istemesi zamanı gelmiştir. Amerika tarihinin bunan fazla kararmasına izin vermeyiniz. ‘’ dedi.

Ruhani mesajında Amerikan halkının hükümeti ve kongreyi düşmanlıkları, baskıların ve ambargoların hiçbir zaman başarı sağlamadığını ve sağlamayacağı yönüne bilgilendirmelerini istedi.

Korona’yı yemenin uluslararası bir görev olduğunu ifade eden Ruhani, uluslararası düzeyde bir epidemi olması halinde Tahran, Paris, Londra ve Washington’un fazla uzak olmayacağını ve İran’daki sağlık sistemi ve kriz yönetimindeki malı kaynaklarda yaratılan kısıtlamanın bu epidemi ile mücadelenin diğer ülkelerdeki seyrini etkileyeceğini söyledi.

Amerikan ambargolarının bir çok normal İran vatandaşının sağlık, iş ve gelirini kaybetmesine sebep olduğunu belirterek, ‘’İran milleti bu seferde hem virüs, hem mevcut Amerikan yönetiminin ambargo, zalimce politikası ve azami baskı politikası karşısında direnecektir ve bunları geride bırakacaktır fakat Amerikan halkı onların adına, onların oyu ve vergileri ile bu kadar zalimce baskının İran halkın uygulanmasına razı olacak mıdır? ‘’ diye sordu.

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2012