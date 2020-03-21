Zarif: Beyaz Saray, Azami Baskı politikasını insanlık karşıtlığa yükseltmiştir

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu yazdı.

Zarif, Amerika’nın Nevruz’da İran vatandaşlarının ölmesinden mutlu bir şekilde gururlandığını belirterek o ülkenin azami baskı politikasının insanlar hayatına mal olduğunu söyledi.

Zarif, bu politikanın ABD’nin isminin kötü şekilde anılmasına sebep olacağını fakat İran’ın teslim olmayacağını söyledi.

Zarif Nevruz mesajında da Amerika’nın İran’ı yalız bir adaya çevirmeye çalıştığı fakat İran’ın geri geleceğini, ayağa kalkacağını ve yeniden ambargoların kilidini kıracağını söyledi.

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2012