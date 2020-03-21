Laricani, Nevruzu kutlayan ülkelerin Meclis Başkanlarına Tebrik mesajı gönderdi

Laricani, Afganistan, Türkiye, Tacikistan, Irak, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Pakistan Meclis Başkanlarına gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda o ülkelerin Nevruzunu kutladı.

Laricani mesajına Nevruzun doğanın değişiminin habercisi olduğunu belirterek yeni yılın tüm ülkeler için gelişme ve adalet armağan etmesi temennisinde bulundu.

Laricani, İslami Şura Meclisinin özellikle komşuları ile her hangi bir şekilde karşılıklı saygı ve siyasi, ekonomik ve kültürel güvenlik, ilerleme, refah ve gelişme hedefli parlamentolar arasında işbirliğini desteklediğini söyledi.

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2012