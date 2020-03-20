Reisi: 13 ilde korona’ya yakalanma oranı negatife düştü

Reisi, online olarak düzenlenen basın toplantısında IRNA’ya açıklamada bulunan Reisi, ‘’Önlemlere uyan 13 ilde korona’ya yakalanma oranı negatif olarak gözükmektedir. Bu illerin isimlerini şu an ilan etmiyoruz. Ülke genelinde hastalığı en yüksek noktasına ulaşılmamıştır ve hastalığın yayılması devam etmektedir. ‘’ dedi.

Bu 13 ilde tüm hastane yataklarının dolu vaziyette olduğunu fakat şu an buralarda acil bölümlerinde boş yataklar bulunduğunu ifade eden Reisi,bu illerde yakalanma oranlarının yarı yarıya, üçte bir ve dörtte bire ulaştığını söyledi.

Reisi, halka evde kalma tavsiyesinde bulunan Reisi, halktan yolculuk yapmamasını, toplantılara katılmadan kaçınmayı ve en ufak bir emarede Sağlık Bakanlığı ile temas kırmalarını istedi.

İran’da Korona Teşhis Kitlerinin yapım aşamasında olduğunu ifade eden Reisi, kitlerin onaylanması ile ülkede kullanıma sunulacağını söyledi.

Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1433'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 19 bin 644’e yükseldiğini, 6754 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1237 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, bunlardan 149’unun yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012