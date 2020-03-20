İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1433'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 19 bin 644’e yükseldiğini, 6754 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1237 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, bunlardan 149’unun yaşamını yitirdiğini söyledi. Reisi, dünden buyana ortaya çıkan yeni vakaların 220’sinin Tahran, 36’sının Kum, 99’ünün Gilan, 145’inin İsfahan, 95’innin Elburz, 84’ünün Mazenderan, 17’sinin Merkezi, 8’inin Kazvin, 52’sının Simnan, 15’inin Gülistan, 48’inin Rezevi Horasan, 50’sinin Fars, 9’unun Luristan, 55’inin Doğu Azerbaycan, 10’unnun Huzistan, 49’unnun Yezd, 44’ünün Zencan, 15’inin Kürdistan, 35’inin Erdebil, 5’inin Kirmanşah, 12’sinin Kirman, 22’sinin Hemedan, 8’innin Sistan ve Beluçistan, 17’sının Hürmüzgan, 18’inin Güney Horasan, 3’ünün Çaharmahal ve Bahtiyari, 20’sinin İlam, 27’sının Batı Azerbaycan, 17’sinin Kuzey Horasan’da meydana geldiğini açıkladı. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012