Pakistan: Amerika, İran ambargosuna son versin

İki gün önce Çin ziyareti sonrası ülkesine döndükten sonra Karantina’ya giren Goreyşi, yayınladığı mesaja, İran’daki korona virüs kurban sayısın artmakta oluğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Zarif’in belirttiği gibi Amerika ambargolarının mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.

Goreyşi, Korona ile mücadelenin insanlıkla ilgili bir konu olduğunu belirterek, bundan dolayı ülkesinin en hızlı şekilde Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istediğini belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han geçen hafta Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların korona ile mücadele önünde engel olduğunu ve ambargoların İran milletinin korona’nın yayılmasını önlemek için engel oluşturduğunu söyledi.

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2012