20 Mar 2020 14:50
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News Code: 83722027
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Zarif, Japonya’nın Amerikan ambargolarını sonlandırmak için çaba harcamasını istedi

Zarif, Japonya’nın Amerikan ambargolarını sonlandırmak için çaba harcamasını istedi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Tokyo’nun Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı ambargoların sonlandırılması için çaba sarf etmesini istedi.

Zarif, İran halkının sağlığını tehdit eden Amerika’nın ekonomik terörizmi ile ilgili istişareleri çerçevesinde Japonya Dışişleri Baka Mutgi Tuşimitsu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Zarif görüşmede, Japon meslektaşı ile en önemli uluslararası ve bölgesel gelişmeleri gözden geçirerek, Japonya devleti ve milletinin İran’ın korona ile mücadeledeki yardımlarını takdir etti.

Zairif, Amerika ambargolarının İran’ın korona ile mücadelede ihtiyaç duyduğu ilaç ve teçhizatların teminindeki en önemli engel olduğunu belirterek, Japonya’dan bu ambargoların kaldırılması için çaba sarf etmesini istedi.

Japonya Dışişleri Bakanı a Japonya’nın İran’a bir miktar ilaç hibe edeceğini söyledi.

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2012

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