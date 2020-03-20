Zarif, Japonya’nın Amerikan ambargolarını sonlandırmak için çaba harcamasını istedi

Zarif, İran halkının sağlığını tehdit eden Amerika’nın ekonomik terörizmi ile ilgili istişareleri çerçevesinde Japonya Dışişleri Baka Mutgi Tuşimitsu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Zarif görüşmede, Japon meslektaşı ile en önemli uluslararası ve bölgesel gelişmeleri gözden geçirerek, Japonya devleti ve milletinin İran’ın korona ile mücadeledeki yardımlarını takdir etti.

Zairif, Amerika ambargolarının İran’ın korona ile mücadelede ihtiyaç duyduğu ilaç ve teçhizatların teminindeki en önemli engel olduğunu belirterek, Japonya’dan bu ambargoların kaldırılması için çaba sarf etmesini istedi.

Japonya Dışişleri Bakanı a Japonya’nın İran’a bir miktar ilaç hibe edeceğini söyledi.

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2012