Ayetullah Hameni: Ambargolar İran lehine sonuçlanacaktır

Yeni yıl mesajını yayınlayan Ayetullah Hamenei, ‘’ Ambargoların bugüne kadar zararlarının yanında yararları da olmuştur, ambargolar bizi ülke ihtiyaçlarını kendi imkanlarımızla temin etmeye itmiştir ve bu devam edecektir.

Ayetullah Hamenei geçen senedeki vuku bulan çeşitli olayla değinerek, bunlardan alınması gereken dersin zaafların tanınması, gaflet ve kibirden uzaklaşmak v yüce Allah’a sarılmak olduğunu belirterek, ‘’İran milleti geçmiş yıllarda cesaretle olaylarla karşılaştığı gibi, bundan sonra da umutla olaylarla karşılaşacaktır ve emin olunuz ki acılar geride bırakılacaktır. ‘’ dedi.

Ülkede bilim, araştırma, sosyal, yargı alanlarında işlerin devam ettiğini belirterek, yüca Allah’ın inayeti ile İran’ın zorlukları geride bırakacağını söyledi.

Geçen sene içinde bir çok zorluklar yaşandığını ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’Geçen sene, depremler, sel ve ambargolar vardı fakat olayların en büyüğü Amerika’nın terörist cinayeti ve General Süleymani’yi Şehit etmesi idi. ‘’ diye konuştu.

Ayetullah Hamenei sözlerinin sonunda İran halkının korona olayında takdire şayan fedakarlıklarına değinerek, sağlık personelinin emekleri ve bunları yanında öğrenciler, talebeler ve Besic güçlerinin hizmetlerinin İran’a izzet ve haysiyet kazandırdığını söyledi.

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2012