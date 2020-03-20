Ruhani: Yeni yıl İran’ın dünya il ekonomik ilişkilerinde gelişme yılı olacaktır

Ruhani, İran yeni yılı tebrik mesajında, bu sene büyük ekonomik projelerin açılışlarının yapılacağı yılı olacağını söyledi.

Geçen sene İran milletine uygulanan ambargolar ve baskılara değinen Ruhani, tüm baskılara rağmen İran’ın geçen sene Bölgesel Avrasya Ekonomik İşbirliğine üye olduğunu söyledi.

Zorlukların İran milletini daha dirençli kıldığını ifade eden Ruhani, İran milletinin yüce Allah’ın inayeti ile tüm sorunları gride bırakacağını söyledi.

İran’ın geçen sene özellikle ekonomik alt yapıdaki istatistikleri ifade eden Ruhani, İran’ın geçen seneki ekonomik gelişmesinin pozitif olduğunu ve enflasyonun kontrol altına alındığını ifade etti.

General Süleymani’nin Amerika tarafından terör edilmesini ifade eden Ruhani, bu terör olayının tarihin en korkakça ve utanmazca terörü olduğunu belirterek, ‘’ Bizden bir asker aldılar fakat General Süleymani’nin cenazesinde binlerce Süleymani yaratıldı. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Bizim halkımız dünyaya sadece İran halkının değil, Irak, Suriye, Lübnan, Kaşmir ve bazı Afrika ülkelerinin direniş haykırışlarını yükseltti ve İranlı savaşçılar Amerikan üssüne füzeler yağdırarak bu sahte kaleyi yıktılar. Amerika’ya vurulan bu tokat öyle şiddetliydi ki Amerika hala bu konudaki hasarlarını ilan etmekten kaçınıyor. ‘’ dedi.

Geçen sene İran petrol sanayinin en şiddetli ambargolarla karşı karşıya geldiğini ve İran ekonomisi üzerindeki baskıların arttığını ifade eden Ruhani, ‘’Onlar bu baskılarla İran halkın teslim olacağını düşünüyorlar fakat İran halkı direnişi ile yeni bir hamaset yarattı. ‘’ dedi.

Bu baskılara rağmen rafinerileri, demiryolları, otobanlar, barajlar, limanlar yapılıp açılışının yapıldığını ifade eden Ruhani, ‘’Biz yenilmedik, Amerika baskıları karşısında diredik ve uluslararası mahkemede Amerika karşısında zafer kazandık. ‘’ dedi.

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2012