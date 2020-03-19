Ruhani, Nevruz’u kutlayan ülkelerin liderlerine tebrik mesajları gönderdi

Ruhani mesajında Nevruz’un aşk ve sevginin müjdecisi olduğunu belirterek, bu sene Nevruzun maalesef İran ve bir çok ülkeye korona vakalarının görülmesine denk geldiğini belirterek, ‘’Ülkelerimizin günlük iletişimleri göz önünde bulundurularak bu tehlikeli virüsü geride bırakmak için daha fazla işbirliği yapmamızı gerektirmektedir.’’ dedi.

Ruhani mesajına, ‘’Ülkelerimizin ilaç ve sağlık imkanlarını birleştirerek birbirimize yardım etmemiz ve Nevruzu milletlerimizin sağlık ve bereketi bayramına çevirmemiz uygun olacaktır. ‘’ ifadesini kullandı.

Ruhani mesaj gönderdiği ülkelerin halkların esenlikler temenni etti.

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2012