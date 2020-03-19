Zarif: Amerika’nın iflas etmiş politikasını değiştirme zamanı gelmiştir

Zarif, Twitter hesabında yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, mesajında, ‘’69 sene böyle bir günde demokratik bir seçimle seçilen İran Başbakanı, İran petrolünün yağmalanmasına son vermek için petrol sanayini millileştirdi, Amerika’nın ise buna yanıtı ambargo ve rejimin değiştirilmesiydi. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ 1979 yılındann buna da ambargo ve rejimi değiştirme çabası Amerika’nın İran ile ilgili ana politikası olarak uygulanmaktadır ve bu korona virüsün yaygınlaşmasında bile devam etti.’’ diye yazdı.

Zarif, mesajının sonunda Amerika’nın iflas etmiş politikasını değiştirme zamanı geldiğini bildirdi.

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2012