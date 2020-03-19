İran’da korona test kapasitesi dünyanın tanınmış üniversitelerinden daha fazladır

Bigleri, IRNA’ya yaptığı açıklamada, son haftalarda Enstitü Pastor’un korona teşhis kapasitesinin günde 100 deneyden 1200’e ve son aşamada bunun 1800’e ulaştığını belirtti.

Bigleri bu rakamın arttırılabilme imkanının bulunduğunu belirterek, Enstitü’de kapasite artırımının yanında 50 korona teşhis merkezinin bulunduğunu ve bu merkezlerin kapasitesinin 6000 test olduğunu söyledi.

Bigleri, 10 gün önce İran’ı ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının İran ziyaretinde kısa süre İran’da hayata geçirilen teşhis merkezleri şebekesinden etkilendiklerini ve bunun bir model oluşturduğunu belirttiklerini söyledi.

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2012