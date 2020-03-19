19 Mar 2020 17:26
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News Code: 83721338
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İran’ın Dış Ticaret hacmi 80 milyar dolar’ı geçti

İran’ın Dış Ticaret hacmi 80 milyar dolar’ı geçti

Tahran, IRNA- İran Sanayi Bakan Yardımcısı Hüseyinn Müderris Hiyabani, ülke dış ticaret hacminin 80 milyar dolar’ı geçtiğini ve bu rakamın 40 milyar dolarının ihracat olduğunu söyledi.

Hiyabani yaptığı açıklamada, İran dış ticareti karşısında mevcut ambargolar ve sınırlamalara değinerek ihracat miktarının önemli olduğunu belirtti.

İhracat miktarının korona virüsten kaynaklı tüm sıkıntılara rağmen devam etmesi gerektiğini ifade eden Hiyabani, Petro dışı ihracatın ülkenin kurtuluşu olduğunu ve ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin bu yolla temin edileceğini belirtti.

İhracatın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Hiyabani, bu durumda ihtiyaç duyulan dövizin sağlanacağını belirtti.

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2012

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