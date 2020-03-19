İran’ın Dış Ticaret hacmi 80 milyar dolar’ı geçti

Hiyabani yaptığı açıklamada, İran dış ticareti karşısında mevcut ambargolar ve sınırlamalara değinerek ihracat miktarının önemli olduğunu belirtti.

İhracat miktarının korona virüsten kaynaklı tüm sıkıntılara rağmen devam etmesi gerektiğini ifade eden Hiyabani, Petro dışı ihracatın ülkenin kurtuluşu olduğunu ve ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin bu yolla temin edileceğini belirtti.

İhracatın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Hiyabani, bu durumda ihtiyaç duyulan dövizin sağlanacağını belirtti.

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2012