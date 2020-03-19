FAO, çekirge istilası ile mücadelede İran’a yardım ediyor

FAO’nun Tahran bürosundan yapılan açıklamada, ‘’ Batı Asya ve Doğu Afrika bölgelerinin son 25 yılın en büyük çekirge sürüleri ile boğuşurken, FAO, İran ile bu afet karşısında mücadele için bir işbirliği protokolü imzaladı. ‘’ ifadesi yer aldı.

FAO tarafından finanse edilen proje çerçevesinde İrann’ınn Huzistan, Buşehr, Fars, Hürmüzgan ve Sistan Beluçistan illerinde çekirge istilası ile mücadeleye destekleyecektir.

FAO tarafından bu illerde 300’ü aşkın İranlı uzmana bu hususta eğitimler verilecektir ve İngilizce-Farsça bir aplikasyon vasıtası ile tüm veriler kayıt altına alınacaktır.

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2012