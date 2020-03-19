İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1284'e yükseldi

Dünden bu yana 1046 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, bunlardan 149’unun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Reisi, bu hastalığa yakalananların toplam sayısının 17 bin 361'e yükseldiğini ve 5979 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Reisi, dünden buyana ortaya çıkan yeni vakaların 137’sinin Tahran, 31’inin Kum, 73’ünün Gilan, 108’inin İsfahan, 61’innin Elburz, 58’inin Mazenderan, 47’sinin Merkezi, 47’sinin Kazvin, 16’sının Simnan, 9’unun Gülistan, 50’sinin Rezevi Horasan, 21’innin Fars, 37’sinnin Luristan, 58’inin Doğu Azerbaycan, 22’sinin Huzistan, 69’unnun Yezd, 26’sinin Zencan, 11’inin Kürdistan, 16’sının Erdebil, 6’sinin Kirmanşah, 14’ünnün Kirman, 20’sinin Hemedan, 6’sının Sistan ve Beluçistan, 12’sının Hürmüzgan, 21’inin Güney Horasan, 18’innin Çaharmahal ve Bahtiyari, 8’inin İlam, 26’sının Batı Azerbaycan, 15’innin Kohgiluye ve Buyer Ahmed, 8’inin Buşehr’de meydana geldiğini açıkladı.

Reyisi, Tahran, Mazenderan, Gülistan, Elborz, İsfahhan, Doğu Azerbaycan, İsfahann, Batı Azerbaycan, Simnan, Kürdistan, Huzistan ve Fars illerinde yakalanmaların azaldığını söyledi.

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2012