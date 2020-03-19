İran’da 103 ve 90 yaşlarındaki iki korona hastası, hastalığı yendi

En son haberler, İran’da 103 yaşına bir kadın ve 90 yaşında bir erkek korona hastası tam tedavi olarak hastaneden taburcu oldu.

Semnan ili Tıbbi Bilgiler Fakültesi Rektörü Nevid Danayi yaptığı açıklamada, bir haftadan beri korona teşhisi ile Koser hastanesinde tedaviye alınan 103 yaşında bir yaşlı kadın hastanın tedavi olarak taburcu olduğunu söyledi.

Kürdistan ili Sağlık Müdürü Enver Behrami de yaptığı açıklamada, Seggez kentinde yaşayan ve 90 yaşında olan korona hastası bir erkek hastanın tam iyileşerek taburcu olduğunu bildirdi.

Behrami, bu hastanın güçlü irade ile tam iyileşerek dün tabucu olduğunu ifade etti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, dün yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 17 bin 361'e çıktığını, 5710 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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